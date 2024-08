Chi è l’attrice e modella Taylor Russell

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Negli ultimi tempi, il suo nome è di quelli da considerare con attenzione nel panorama della recitazione. Parliamo di, attrice ecanadese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera e sulla vita privata. La carriera diMcKenzie - questo il suo nome all’anagrafe – è nata il 18 luglio 1994 a Vancouver ed è un'attrice ecanadese. A darle per primo il successo internazionale è stata la serie di fantascienza, in onda su Netflix, “Lost in Space”, trasmessa dal 2018 al 2021. Successivamente è stata protagonista di pellicole come il dramma “Waves” (del 2019) e il film horror “Escape Room” (uscito 2019), insieme al suo sequel, distribuito nel 2021. Poi ha recitato nel chiacchierato film “Bones and All” (2022) grazie al quale ha vinto il premio Marcello Mastroianni tra i vari riconoscimenti.