Il piano di espianto dei vigneti in Francia avanza | Necessario e urgente per dare nuove prospettive al settore

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lava avanti: il governo e le istituzioni europee spingono sull'acceleratore per attuare ildi espiantazione deiper ridefinire il futuro della produzione vinicola. L'Italia, intanto, si trova ancora divisa sull'opportunità di seguire la strada francese, con discussioni accese tra i principali attori dele il governo (ne avevamo parlato qui). Laha già preso una decisione e sta spingendo affinché il, finalizzato a ridurre il surplus di vino e a gestire meglio l'offerta in calo rispetto alla domanda, sia attuato con celerità. Questa misura, fortemente voluta dal ministro dimissionario dell'Agricoltura Marc Fesneau, e sostenuta dal Commissario europeo per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski, dovrebbe essere operativa entro la fine dell'anno, nonostante i mutamenti politici e istituzionali in atto.