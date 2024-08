F1 GP Italia Ricciardo avvisa Norris | Max non l’avrà presa troppo bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Daniel(Racing Bulls), commenta il team radio sfacciato di Lando, trasmesso dalla squadra dopo ala vittoria nel Gran Premio d’Olanda della scorsa settimana: “Entrambi sono ovviamente estremamente talentuosi, ho avuto il piacere di essere compagno di squadra di entrambi. Lando, penso che la sua sicurezza stia crescendo più tempo trascorre nello sport e più successo ha. Molto sicuro di buttare giù un ‘semplicemente adorabile’ dopo la gara. Per quanto Max e Lando siano amici, so quanto sia competitivo Max. Nonmolto, quindi vedremo come reagirà questo fine settimana”, dice l’australiano.