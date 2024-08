A che ora Luna Rossa-American Magic domani | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha archiviato la prima giornata della Louis Vuitton Cup con una vittoria e una sconfitta. Dopo aver perso contro Team New Zealand (ma gli incroci contro il Defender non vengono conteggiati ai fini della classifica), il sodalizio italiano è riuscito a battere nettamente Orient Express. I ragazzi dello skipper Max Sirena torneranno in acqua nella giornata di venerdì 30 agosto per affrontare, che oggi ha avuto un problema in pre-partenza e ha perso contro INEOS Britannia. Si preannuncia un testa a testa davvero molto interessante contro il sodalizio statunitense guidato dal timoniere Tom Slingsby, che ha dimostrato una velocità particolarmente interessante nelle acque di Barcellona ma che ha pagato a caro prezzo la difficoltà nell’alzarsi in volo prima dello start.