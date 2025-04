Quotidiano.net - Cina invita alla sobrietà sulle accuse di militari cinesi in Ucraina

Pechino"le parti interessate a essere sobrie sul ruolo della" nella guerra scatenata dRussia contro l'. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, in merito alledi Kiev sull'esistenza di almeno 150che combattono per Mosca, ha espresso l'invito "ad astenersi da qualsiasi commento irrespnsabile". Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Pechino sa che isono reclutati dRussia per combattere in, aggiungendo di sapere che almeno 155 di loro, e senza dubbio "molti di più", sono lì.