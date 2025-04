Ilfattoquotidiano.it - La parabola degli astri cadenti: ‘A different man’, ‘The last showgirl’ e ‘The shrouds’

Sognare il successo, ma anche viverne ascesa e precipizio, la totale perdita. Come vediamo noi stessi e gli altri, e il mondo come ci gira realmente intorno? La percezione del corpo a volte la intendiamo come bellezza che dà successo e senso alla vita, scrigno del nostro talento o tabernacolo dei nostri sentimenti. Così elementi come esibizione, voyeurismo, aspirazioni, complessi, morbosità o addirittura caduta s’intrecciano in tre racconti cinematografici ora in sala, uno anche un po’ oltre la morte terrena. Temi concatenati, stilii, ma tutti destinati a unapindarica.Cominciamo con TheShowgirl, opera seconda di Gia Coppola. La sceneggiatura di Kate Gersten presenta dialoghi agili e incisivi, un’asciuttezza mirabile nell’economia delle parole e una profonda forza emozionale.