Puntomagazine.it - L’artivist Laika in azione in solidarietà con Greenpeace: «L’attivismo non si può mettere a tacere»

Leggi su Puntomagazine.it

, l’artista di street art, ina Roma per difenderecontro le cause SLAPP delle multinazionali dei combustibili fossiliRoma, 9 aprile. Questa mattina, celebre per le sue opere di street art di denuncia sociale, è entrata ina Roma incon, attaccando nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti un’opera raffigurante un’attivista che, con un megafono, urla “will not be silenced” (“non verrà messa a“). Nelle ore precedenti, centinaia di poster con la stessa opera sono comparsi in diversi quartieri della Capitale.ha deciso di far sentire ancora una volta la sua voce a supporto dell’organizzambientalista dopo che lo scorso 19 marzo una giuria di nove persone della Contea di Morton ha emesso il proprio verdetto sulla causa temeraria e fondata mossa da Energy Transfer contronegli Stati Uniti (Inc eFund) eInternational, ritenendole responsabili per oltre 660 milioni di dollari.