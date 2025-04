Non tornerei a Ballando con le stelle Amici ? Mi farebbe piacere portare il mio contributo

Ballando con le stelle e Amici: Angelo Madonia si racconta in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. E rivela tutto di sè: dal lato professionale e artistico a quello privato. Senza nascondere i progetti futuri: nessun ritorno a Ballando con le stelle ma se dovesse arrivare una proposta da Amici sarebbe felice di «portare il mio contributo».

