Paredes | Con Juric non giocavo ma non gli ho chiesto perché Ci vuole pazienza con Soulé Il mio sogno è un gol al derby Gli screzi con i laziali? Penso questo…

Paredes, centrocampista della Roma, in vista del derby di domenica sera: «sogno un gol contro la Lazio» Lunga intervista di Leandro Paredes a La Gazzetta dello Sport. I temi sono caldi, quanto la settimana del derby che calamita l'attenzione nella Capitale. Ecco alcuni estratti. IL PARI CON LA JUVE – «Di .

