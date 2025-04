Quotidiano.net - Con l'intelligenza artificiale il futuro dei servizi finanziari è già qui

Leggi su Quotidiano.net

Evoluzione tecnologica o cambio di paradigma? E' l'interrogativo di banche e istitutiche ruota inevitabilmente attorno alla digitalizzazione, con l’pronta a riscrivere le regole della banca. Una trasformazione senza precedenti, che per questo trova già una sua risposta: non si tratta solo di evoluzione tecnologica, ma di un cambio di paradigma che sta ridisegnando il rapporto tra istituti e clienti, la gestione dei dati e le strategie decisionali. Ed è sempre più urgente cambiare approccio, da subito: secondo uno studio di IBM Institute for Business Value, nel 2024 solo l'8% delle banche ha implementato l'in modo sistematico, mentre il 78% ha adottato un approccio tattico. Entro il 2025, però, si prevede un'inversione di tendenza, con un aumento significativo nell'adozione strategica dell'AI, trasformando radicalmente il settore bancario: l'88% delle banche italiane avrà implementato una strategia per l'AI generativa, con il 38% che ha già avviato operativamente tali iniziative, dimostrando un impegno concreto verso l'innovazione tecnologica.