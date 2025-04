Anteprima24.it - San Giorgio La Molara, lavori abusivi: area sequestrata, tre denunciati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri Forestali del Nucleo di San Marco dei Cavoti, in collaborazione con funzionari della Soprintendenza Archeologica per le Belle Arti per le province di Benevento e Caserta, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa nei giorni scorsi, hanno effettuato un sopralluogo aidi riassetto della rete fognaria sul tratturo regio “Pescasseroli-Candela”, in SanLanella località “Piano d’Arco”. A seguito di tale sopralluogo, è stato accertato che dettidi rifacimento erano privi di autorizzazione della Soprintendenza Archeologica e pertanto.È stato quindi disposto il sequestro preventivo dell’interessata dai(avente una lunghezza di 450 metri e una larghezza di 5 metri), già convalidato dal Tribunale di Benevento, evidenziando i reati di opere eseguite in assenza autorizzazione e di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.