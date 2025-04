Dilei.it - Belve, i primi ospiti e quando inizia la nuova stagione

Grande entusiasmo per laedizione di, il programma condotto da Francesca Fagnani che punta a regalare agli spettatori un ritratto sincero, autentico e per nulla patinato dei volti più amati e discussi dello spettacolo e non solo.Con l’arrivo di questa, in tanti si chiedono quali saranno i prossimia cadere nelle domande dell’iconico quaderno rosso della giornalista. Secondo alcune indiscrezioni, iotto personaggi sono già stati scelti: ecco chi sono., idel programma di Francesca FagnaniLuci soffuse, sgabello non sempre comodo e un’agenda rossa che contiene domande spesso scomode ma utili a disegnare un ritratto unico di ogni ospite., il programma di Francesca Fagnani, è pronto a tornare su Rai2.Un progetto che negli anni ha saputo stupire gli spettatori per una serie di interviste sempre interessanti e mai scontate che la giornalista propone senza peli sulla lingua.