Laureus World Sports Awards 2025 gli Oscar dello sport condotti da Matthew Goode

Sale già la febbre per i, gliche il prossimo 21 aprile illumineranno Madrid dal maestoso Palacio de Cibeles. Per il 25° anniversario della prestigiosa cerimonia, la capitale spagnola si prepara a ospitare una cascata di stelle. Non mancheranno, infatti, leggende come Simone Biles e Rebeca Andrade (ginnastica artistica), Novak Djokovic e Aryna Sabalenka (tennis) e Mondo Duplantis e Letsile Tebogo (atletica leggera).Inoltre, tra i campioni di ieri e di oggi sono attesi Cafu, Luís Figo, Nadia Com?neci e Steve Redgrave. Con loro, Carlos Alcaraz, fresco di nomination comeivo dell’Anno, e un’icona come Eileen Gu, pronta a difendere i suoi titoli olimpici nel 2026. A fare gli onori di casa questa volta, l’attore britannico(Downton Abbey, The Imitation Game), che guiderà la serata con un entusiasmo contagioso.