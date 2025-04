Piazza del Comune finiti gli scavi riparte il cantiere ma fino a luglio | Termine dei lavori dopo santa Rosa

cantiere per la nuova pavimentazione di Piazza del Comune. Gli scavi, previsti dal progetto iniziale, erano iniziati ad ottobre dello scorso anno, prolungati visti i ritrovamenti rinvenuti sotto i sampietrini.Ad aggiornare sui nuovi sviluppi l'assessore. Viterbotoday.it - Piazza del Comune, finiti gli scavi riparte il cantiere ma fino a luglio: "Termine dei lavori dopo santa Rosa" Leggi su Viterbotoday.it Concluse le indagini archeologiche nelper la nuova pavimentazione didel. Gli, previsti dal progetto iniziale, erano iniziati ad ottobre dello scorso anno, prolungati visti i ritrovamenti rinvenuti sotto i sampietrini.Ad aggiornare sui nuovi sviluppi l'assessore.

