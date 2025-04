Ilfattoquotidiano.it - I “rapporti indicibili” dell’ex superpoliziotto Gallo con i pentiti: “Me lo chiedeva la procura”

Quei “” di Carminemesso a titolo di una nota di 30 pagine completamente omissata e depositata agli atti dell’indagine sui presunti spioni di Equalize, l’ex poliziotto, deceduto il 9 marzo scorso per un infarto fulminante, li svelerà durante il suo primo verbale dell’11 dicembre scorso davanti al pm Francesco de Tommasi. Si tratta di un quadro storicamente inedito, e però ben noto ai piani alti delladi Milano e nei corridoi della Dia, della Criminalpol e poi della squadra Mobile. Così per capire oggi quei “” bisogna portare indietro la lancetta ai primi anni Novanta quando il servizio di protezione per i collaboratori di giustizia ancora non c’era e quando, proprio per questo, i magistrati affidavano a poliziotti comela sorte del collaboratore di turno e della sua famiglia.