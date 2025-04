Ilfattoquotidiano.it - Micaela Ramazzotti: “Non dobbiamo aver paura di fare coming out delle nostre follie e dovremmo trasformale in pregi. È importante condividere le nostre fragilità ”

e Edoardo Leo saranno al cinema dal 17 aprile con “30 notti con il mio ex” di Guido Chiesa, distribuito da PiperFilm, che lo ha prodotto con Colorado Film, in collaborazione con Netflix. In questa commedia romantica Leo è Bruno, padre di un’adolescente che si trova costretto a ospitare in casa per un mese la sua ex moglie Terry, interpretata da, appena uscita da un lungo percorso di recupero emotivo.“C’è ancora un tabù sulla salute mentale, non se ne parla quasi mai perché è un argomento che faalle persone”, dice la. Per l’attrice “bisognae il coraggio di parlarne”, anche attrso la commedia. “Non necessariamente spingendo sulla parte tragica di questo aspetto”, aggiunge Edoardo Leo, che da anni collabora con il Teatro Patologico.: “Bisognaout” – Un paziente psichiatrico che sia un TSO o un TSO che scelga di andare in ospedale, per esempio, sta al massimo 7 giorni in psichiatria e poi ti mandano un via.