Camion in manovra nel parco investe pedone | morta donna di 49 anni

donna di 49 anni è stata investita e uccisa questa mattina da un Camion in manovra in via della Repubblica a Scandiano. Il tragico incidente è successo verso le otto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, ma per la 49enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna era a piedi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza. Notizia in aggiornamento Ilrestodelcarlino.it - Camion in manovra nel parco investe pedone: morta donna di 49 anni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Scandiano (Reggio Emilia), 10 aprile 2025 – Unadi 49è stata investita e uccisa questa mattina da uninin via della Repubblica a Scandiano. Il tragico incidente è successo verso le otto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, ma per la 49enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Laera a piedi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza. Notizia in aggiornamento

Camion in manovra nel parco investe pedone: morta donna di 49 anni. Camion in manovra investe pedone. 62enne trasferito a Siena. In arrivo a Gorgonzola un bagno autopulente e soprattutto senza barriere architettoniche. Ne parlano su altre fonti

Camion in manovra nel parco investe pedone: morta donna di 49 anni - La tragedia è avvenuta in via della Repubblica a Scandiano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Sec ... (ilrestodelcarlino.it)

Camion in manovra investe un 60enne operaio a Lucignano - Un operaio di 60 anni è stato travolto da un camion in manovra e trasportato in codice 2 al DEA del Policlinico Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti ambulanza infermierizzata della ... (www3.saturnonotizie.it)