Per il Milan una coppa non fa Primavera

Cosa fa un pomeriggio di Primavera un povero Milanista Milanese per cercare di trovare consolazione dalle mestizie del proprio tifo e illusorio riparo dall'orda d'oro della Design Week? Dalle 14.30 si nega a tutti quelli che per lavoro gli telefonano e gli mandano mail e whatsapp – siamo o non siamo a Milano? - , prende la bici, arriva al Parco Sempione, lega la macchina a pedali a un palo ed entra all'Arena Civica. Nel "più moderno degli stadi antichi e nel più antico degli stadi" - secondo il celebre claim del Gioanbrerafucarlo, a cui peraltro da una ventina d'anni è intitolato – oggi si gioca la finale della coppa Italia Primavera tra il Milan che, oltre a fare gli onori di casa è anche favorito, e il Cagliari. I peschi sono in fiore, i glicini esplodono di profumo e le maglie del Milan sono vivaddio rossonere.

