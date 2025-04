Cortona attivare i giovani per orientarli al lavoro | nuove opportunità di formazione

Cortona, attivare i giovani per orientarli al lavoro: nuove opportunità di formazione Turismo, artigianato, teatro e fotografia e agricoltura sostenibile, come diventare professionisti attivare i giovani e orientarli al lavoro e alla creazione di impresa. È l'obiettivo del progetto «Tr&in», finanziato dalla Regione Toscana di cui è partner il Comune di Cortona e che coinvolge i territori di tutta la Valdichiana. L'obiettivo è quello di ridurre il numero di giovani disoccupati o inattivi coinvolgendo realtà imprenditoriali e associative locali. «L'iniziativa che come amministrazione comunale abbiamo deciso di sostenere - dichiara l'assessore all'Istruzione di Cortona, Silvia Spensierati - offre delle opportunità di formazione e inclusione nel mondo del lavoro specificatamente studiate per i giovani al momento inattivi, ma anche agli studenti in cerca di opportunità, ringrazio anche le associazioni locali che collaborano alla diffusione e alla promozione dei corsi».

