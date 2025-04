Incendio in casa ad Albano Laziale | muore 69enne figlia intossicata

Albano Laziale per un Incendio in una abitazione. L’intervento, coordinato dalla sala operativa VF, ha visto il coinvolgimento di diverse unità di soccorso, tra cui la Squadra di Marino 15/A, l’autobotte 32/A, il Carro autoprotettori e il Capo Turno Provinciale. L’Incendio ha avuto luogo al piano terra di una palazzina di due piani in Via Firenze.L’allarme è scattato alle ore 06.00, e i vigili del fuoco sono giunti tempestivamente sul luogo dell’Incendio. Durante l’intervento, i soccorritori sono riusciti a salvare una donna di 39 anni, che è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 a causa di una forte intossicazione. Purtroppo, all’interno dell’appartamento, è stato rinvenuto il corpo senza vita e bruciato del padre della donna, un uomo di 69 anni. Leggi su Ilfaroonline.it Roma, 10 aprile 2025 – Questa mattina, i vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti adper unin una abitazione. L’intervento, coordinato dalla sala operativa VF, ha visto il coinvolgimento di diverse unità di soccorso, tra cui la Squadra di Marino 15/A, l’autobotte 32/A, il Carro autoprotettori e il Capo Turno Provinciale. L’ha avuto luogo al piano terra di una palazzina di due piani in Via Firenze.L’allarme è scattato alle ore 06.00, e i vigili del fuoco sono giunti tempestivamente sul luogo dell’. Durante l’intervento, i soccorritori sono riusciti a salvare una donna di 39 anni, che è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 a causa di una forte intossicazione. Purtroppo, all’interno dell’appartamento, è stato rinvenuto il corpo senza vita e bruciato del padre della donna, un uomo di 69 anni.

