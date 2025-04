Ilfattoquotidiano.it - “Non hai veri amici, morirai da solo. Hai rovinato il paese come lo hai fatto con i tuoi matrimoni”: Elon Musk preso di mira dagli haters durante una diretta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’ora e mezza di silenzio digitale, faccia impassibile, mani ferme sul joystick: la spirale d’odio che coinvolgenon accenna a placarsi. Ha provato a ignorare la pioggia di insulti che lo ha travoltounastreaming dal suo jet privato. Ma alla fine ha ceduto: ha chiuso tutto, interrompendo la trasmissione. L’episodio arriva dopo settimane di tensioni: atti vandalici contro auto Tesla, incendi dolosi alle concessionarie, critiche feroci sul suo nuovo ruolo nel “Doge”, il Dipartimento per l’efficienza governativa creato da Trump.la, in cuigiocava a Path of Exile 2, la chat è insorta. Commenti taglienti e rabbia incontrollata: “Non haida” scrivevano ripetutamente gli utenti. E ancora: “Haiilpropriohaitutti i”.