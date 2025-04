Kvaratskhelia ha trovato la sua dimensione davvero doveva restare a Napoli per noi?

E invece qui, ad esultare cercando di non scivolare nel curvone della pista di atletica del Maradona bagnata per spegnere preventivamente i fumogeni. Guardandoci negli occhi, dal basso in alto, baciandosi uno qualunque degli sponsor cuciti su una qualunque delle maglie del Napoli. Tutto il cielo in una stanza, lui e noi. Una bolla che ci consentisse di bearci in trasparenza dell'invidia altrui: è nostro Kvara, gioca per noi. Perché gli bastiamo.Ora dobbiamo avere il coraggio spericolato di dirgli che ha sbagliato: che a gennaio doveva piantarsi in Serie A, nelle "minors" del calcio europeo. Allenarsi in settimana, guardare la Champions in tv, doccia a Castel Volturno, e poi nel weekend il Lecce, il Venezia. E lì in fondo al tunnel lo scudetto, unica prospettiva eventuale del nostro provincialissimo mirino.

