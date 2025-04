Lanazione.it - Montevarchi, 365mila euro di investimenti per il 2025 su strade e marciapiedi. Partita la prima tranche

Arezzo, 10 aprilediper ilsula. “Gli interventi susono una priorità che stiamo portando avanti regolarmente in questi anni – afferma il Sindaco - Nel 2016, la città era in una condizione di emergenza dal punto di vista della sicurezza e del decoro. Non a caso, proprio nel primo mandato, abbiamo investito oltre 2 milioni diper la manutenzione. Il nostro impegno è sempre lo stesso: utilizzare le risorse per dare risposte concrete alle richieste dei cittadini, facendo scelte mirate per migliorare la viabilità dellee dei, percorsi quotidianamente da automobilisti e ciclisti. "Ogni anno, puntualmente – continua il Sindaco - investiamo risorse importanti, partendo dalle maggiori criticità.