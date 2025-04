Death of a Unicorn | vi presentiamo la commedia dark con Jenna Ortega e Paul Rudd

Unicorni tornano al cinema e stavolta impartiscono una crudele lezione agli esseri umani. Oggi, 10 aprile, esce al cinema, distribuito da I Wonder Pictures, Death of a Unicorn, un film che mescola generi e atmosfere in modo inedito. Ve lo presentiamo. Comingsoon.it - Death of a Unicorn: vi presentiamo la commedia dark con Jenna Ortega e Paul Rudd Leggi su Comingsoon.it Glii tornano al cinema e stavolta impartiscono una crudele lezione agli esseri umani. Oggi, 10 aprile, esce al cinema, distribuito da I Wonder Pictures,of a, un film che mescola generi e atmosfere in modo inedito. Ve lo

Death of a Unicorn, Clip Ufficiale italiana del Film in anteprima esclusiva - HD - Film (2025). Death of a Unicorn: la recensione del film fanta-drammatico con Ortega e Rudd. Death of a Unicorn, tra horror e grottesco, l'unicorno si fa metafora del sogno americano. Death of a Unicorn. La recensione. Death of a Unicorn di Alex Scharfman. Death of a Unicorn, la recensione della commedia horror con Jenna Ortega. Ne parlano su altre fonti

Il nuovo film targato A24 Death of a Unicorn di mostruoso alla fine ha solo la noia - Arriva in sala la commedia horror con Paul Rudd e Jenna Ortega, che dopo un buon inizio sprofonda nell'ovvio e nell'inoffensivo ... (wired.it)

Death of a Unicorn: il film che mescola horror e satira sociale, in uscita il 10 aprile - Il 10 aprile 2025, esce in Canada "Death of a Unicorn", un film audace di Alex Scharfman che mescola commedia dark e horror, esplorando temi complessi attraverso la storia di Elliot e Ridley. (ecodelcinema.com)

Death of a Unicorn, di Alex Scharfman - Death of a Unicorn non riesce a bilanciare fantasy, comedy ed horror, pur con un'estetica interessante ed un messaggio politico chiaro. (sentieriselvaggi.it)