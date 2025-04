Europei su Strada di Atletica l’Italia protagonista a Bruxelles | il 13 aprile la gara

Bruxelles, la prima edizione 2025 degli Europei su Strada. L’azzurra Nadia Battocletti prova a calare uno strepitoso tris dopo gli ori vinti in pista e nel cross. Gli Azzurri dell’Atletica sono pronti a prendersi la scena nei 10 km, nella mezza maratona e nella maratona in programma.La gara il 13 aprile.La presentazione delle gare – Fonte FIDAL/fidal.it10 KM – Inevitabile che Nadia Battocletti sia l’atleta più attesa della spedizione azzurra, e probabilmente dell’intera manifestazione. Brillano le medaglie d’oro degli Europei di Roma dello scorso giugno (5000 e 10.000) e fa bella mostra anche la ‘gold medal’ dell’EuroCross di Antalya del dicembre passato. Tre fantastici titoli Europei in una bacheca che è soprattutto illuminata dall’argento delle Olimpiadi di Parigi nei 10. Leggi su Ilfaroonline.it Si svolgerà a Lovanio, a dieci chilometri da, la prima edizione 2025 deglisu. L’azzurra Nadia Battocletti prova a calare uno strepitoso tris dopo gli ori vinti in pista e nel cross. Gli Azzurri dell’sono pronti a prendersi la scena nei 10 km, nella mezza maratona e nella maratona in programma.Lail 13.La presentazione delle gare – Fonte FIDAL/fidal.it10 KM – Inevitabile che Nadia Battocletti sia l’atleta più attesa della spedizione azzurra, e probabilmente dell’intera manifestazione. Brillano le medaglie d’oro deglidi Roma dello scorso giugno (5000 e 10.000) e fa bella mostra anche la ‘gold medal’ dell’EuroCross di Antalya del dicembre passato. Tre fantastici titoliin una bacheca che è soprattutto illuminata dall’argento delle Olimpiadi di Parigi nei 10.

Ora per ora Video Foto Atletica Ciclismo Ginnastica Golf Hockey NFL Nuoto Rugby Scherma Vela - Nadia Battocletti, straordinaria icona dell'atletica italiana femminile, tornerà in gara domenica 13 aprile in Belgio tra Bruxelles e Lovanio, per la prima edizione dei campionati europei di corsa su ... (msn.com)

Calendario Europei atletica su strada 2025: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2025 di corsa su strada si disputeranno nel weekend del 12-13 aprile a Bruxelles e Lovanio. Saranno le località del Belgio a ospitare la prima ... (oasport.it)

Atletica: Europei su strada, Nadia Battocletti cerca il tris - Provare a vincere l'oro europeo su tre superfici diverse (pista, cross e stavolta i 10 km su strada) in meno di un anno: missione di Nadia Battocletti. (ANSA) ... (msn.com)