Turismo in Puglia 20 milioni di presenze nel 2024

Puglia. Nel 2024 le presenze "hanno superato i 20 milioni. Un dato assolutamente importante se si pensa che il 40% di queste presenze si registrano in mesi non estivi e che oltre il 41% è caratterizzato da flussi stranieri", dichiara Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia partecipando .

Turismo, in Puglia percorsi esperienziali: dall’olio ai vitigni autoctoni - Verona, 10 apr. (Adnkronos) - Se nel 2024 le performance turistiche per la Puglia sono state eccellenti, con oltre 20 milioni di presenze, è anche merito dell’enogastronomia che rappresenta la seconda ... (msn.com)

