Ilfattoquotidiano.it - “Adesso è un momento grandioso per comprare”: l’imbeccata di Trump agli investitori poco prima di rinviare i dazi

Sono le 9.30 del 9 aprile. Tre ore e mezzo più tardi sarebbe arrivata l’ufficialità della decisione americana didi 90 giorni a tutti i Paesi tranne la Cina. In queldella notizia, Donaldpubblica un post sul social Truth che assomiglia più a un’imbeccata per i suoi seguaci: “è unper“.Non è dato sapere quanto queste parole abbiano influito sulla decisione deglidi acquistare titoli americani. Di sicuro c’è che asono stati in tantissimi, spingendo l’S&P 500, il Dow Jones e il Nasdaq a rialzi senza precedenti, ben oltre il 10%. Picchi che hanno fatto guadagnare migliaia di miliardi di dollari a chi ha puntato sull’inversione di tendenza delle borse, magari decidendo di seguire proprio il consiglio del tycoon che, d’altra parte, è proprio colui che aveva il potere di stimolare più di chiunque altro il cambiamento.