Iodonna.it - La delusione affidata allo sfogo sui social. Tra i commenti, il sostegno e l'affetto di tutti i suoi fan.

All’indomani della pubblicazione delle cinquine dei David di Donatello 2025, Marco D’Amore rompe il silenzio con un post Instagram intriso di amarezza e disillusione. L’attore e regista casertano, celebre per il ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra, ha espresso il suo sdegno per l’esclusione del proprio film Caracas dalle candidature, sottolineando come, a suo parere, l’intero sistema dei premi si muova in un circuito chiuso, prevedibile e cristallizzato. «Questo post è inutile», scrive in apertura, quasi a voler anticipare il senso di frustrazione che attraversa le sue parole. Ma è proprio nell’inutilità apparente di quel gesto che D’Amore trova lo spazio per una denuncia sincera e decisa. Gomorra – La serie, tutte le donne al potere guarda le foto La polemica di Marco D’Amore: «Sempre gli stessi nomi»Nel cuore del suo, D’Amore affonda il colpo contro l’Accademia del Cinema Italiano, responsabile delle candidature e delle assegnazioni dei David.