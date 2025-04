It.insideover.com - Trump promette mille miliardi per la Difesa ma la guerra non è il vero obiettivo

Come se fosse una notizia qualunque, il sistema mediatico ha digerito la dichiarazione con cui Donald, poi seguito dal segretario allaPete Hegseth, ha annunciato che nel prossimo anno fiscale lo stanziamento per laUsa salirà a un trilione di dollari. Ovdi dollari. Per un altro anno ancora, in crescita: il bilancio precedente (anno fiscale 2025) era di 849,8di dollari, quello del 2024 di 841,4. Per tornare indietro di ulteriori dodici mesi, e mettere l’investimento americano del 2023 in una prospettiva mondiale, ecco qui sotto una tabella elaborata dalla Fondazione “Peter G. Peterson” su dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).In termini semplici semplici, nell’anno fiscale 2023 gli Usa da soli spendevano per lanon solo molto di più della Cina e della Russia, o di Cina e Russia insieme.