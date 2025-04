Adolescence 2 in corso le trattative per il ritorno della miniserie

Adolescence è sempre più vicina. Plan B Entertainment, società di Brad Pitt che ha prodotto la miniserie Netflix, è in trattative preliminari per realizzare un seguito dello show capace di infrangere numerosi record in tutto il mondo. Lo riporta Deadline, secondo cui sarebbero in corso i colloqui con il regista Philip Barantini, con l’obiettivo di riportare a bordo anche i creatori Stephen Graham e Jack Thorne. «Stiamo pensando a come ampliare la storia», ha spiegato Dede Gardner, presidente della casa di produzione con Jeremy Kleiner. «Vogliamo restare fedeli al Dna, ma non essere ripetitivi». Dato l’incredibile successo, era solo questione di tempo prima che le parti si sedessero al tavolo per rinnovare la serie: con 114 milioni di visualizzazioni, è diventata la quarta in lingua inglese più vista di sempre su Netflix. Lettera43.it - Adolescence 2, in corso le trattative per il ritorno della miniserie Leggi su Lettera43.it La seconda stagione diè sempre più vicina. Plan B Entertainment, società di Brad Pitt che ha prodotto laNetflix, è inpreliminari per realizzare un seguito dello show capace di infrangere numerosi record in tutto il mondo. Lo riporta Deadline, secondo cui sarebbero ini colloqui con il regista Philip Barantini, con l’obiettivo di riportare a bordo anche i creatori Stephen Graham e Jack Thorne. «Stiamo pensando a come ampliare la storia», ha spiegato Dede Gardner, presidentecasa di produzione con Jeremy Kleiner. «Vogliamo restare fedeli al Dna, ma non essere ripetitivi». Dato l’incredibile successo, era solo questione di tempo prima che le parti si sedessero al tavolo per rinnovare la serie: con 114 milioni di visualizzazioni, è diventata la quarta in lingua inglese più vista di sempre su Netflix.

