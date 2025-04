It.insideover.com - “L’approdo – 10 anni di minimalismo spirituale”: alla Libreria Claudiana di Milano la mostra di Kuturi

Nella giornata di domani, venerdì 11 aprile, la sala espositiva delladi, in via Francesco Sforza, vedrà l’inizio de “– 10di”, lapersonale diche sarà visitabile finogiornata di giovedì 24 aprile ed è organizzata in collaborazione con il Centro Culturale Protestante. L’artista napoletano classe 1960 esporrà 13 icone e 4 tele che rappresentano la summa di diecidi elaborazione concettuale e isprazione, suggellato dal richiamo costante al tema della ricerca, vissuta come viaggio edificante in sé per raggiungere nuovi lidi artistici e concettuali. L’esposizione è presentata da Artezara, l’atellier dell’Isola fondato dallo stesso, al secolo Salvatore Cuturi, nel 2006 e mira a presentare allo spettatore l’impatto di un’esperienza immersiva di contatto con il divino, pienamente personale e indipendente, ponendolo nell’ottica di osservare dal piccolo specchio del proprio osservatorio la complessità del creato che si schiude davanti a sé.