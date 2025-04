Inter Cagliari Inzaghi sceglie il turnover | ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

Inter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere della vittoria contro il Bayern Monaco che Simone Inzaghi prepara la sfida di Serie A in arrivo. Di chi parliamo? Semplice, di Inter Cagliari. Secondo quanto riportato da Tuttosport il mister dei nerazzurri sceglierà la via del turnover sì, ma pur sempre calibrato. Pronti infatti dei cambi distribuiti in ogni reparto. Iniziando dalla difesa naturalmente, solo Pavard potrebbe essere confermato tra i titolari, affiancato da Stefan de Vrij e Yann Bisseck. Passando a centrocampo ecco che sulla fascia sinistra, Carlos Augusto sembra destinato a partire ancora una volta dal primo minuto. Il motivo di questa scelta sarebbe da ricercare nelle condizioni di Dimarco, che dovrebbe rientrare solo parzialmente in gruppo proprio quest'oggi, dunque al massimo lo vedremo in campo nel secondo tempo.

