diArmando, Veronica, è stata interrogata come una dei testimoni per la morte del Pibe presso il tribunale penale di San Isidro.«e “, mi»La donna ha accusato anche l’avvocato Matias Morla parlando di un incontro condurante la pandemia. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport:«mi disse che l’entourage lo stava derubando. Lo avevano praticamente. Mi suggerì di parlare con il commercialista. Aveva paura, mi chiedeva. Mi disse di portarlo a La Plata dove aveva una casa. Ci andammo. Giocando con nostro figlio, si riprese. Stava meglio».Poi il discorso è andato all’intervento alla testa e il ricovero di:«Quando lo vidi sul letto, gonfio, con la schiuma alla bocca, sono svenuta.

Maradona, l'ex moglie Veronica Ojeda accusa i medici per la morte: «Diego mi chiedeva aiuto, e io non sapevo c.

Maradona, l’ex moglie Ojeda: «Diego derubato e “rapito” dall’entourage, mi chiese aiuto».

Maradona, l'ex moglie Veronica Ojeda accusa i medici per la morte: «Diego mi chiedeva aiuto, e io non sapevo come fare».

“Mi diceva di portarlo via e che aveva paura”. La testimonianza dell’ex moglie di Maradona.

"Portami via" L'ultimo appello di Maradona due giorni prima di morire all'ex moglie Veronica Ojeda.

Maradona, il processo per la morte, l'ex moglie Veronica: «I medici l'avevano sequestrato».