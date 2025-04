Incidente a Scandiano donna di 49 anni muore investita da un camion in manovra

camion in manovra ha investito e ucciso una donna a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, 49 anni, era in un parco in via della Repubblica, vicino alla zona sportiva, quando è stata travolta dal mezzo. Sul luogo, per i rilievi, è arrivata la polizia locale di Unione Tresinaro Secchia. Sono accorsi anche i vigili del fuoco. Le dinamiche dell'Incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Tg24.sky.it - Incidente a Scandiano, donna di 49 anni muore investita da un camion in manovra Leggi su Tg24.sky.it Uninha investito e ucciso una, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, 49, era in un parco in via della Repubblica, vicino alla zona sportiva, quando è stata travolta dal mezzo. Sul luogo, per i rilievi, è arrivata la polizia locale di Unione Tresinaro Secchia. Sono accorsi anche i vigili del fuoco. Le dinamiche dell'sono ancora al vaglio degli inquirenti che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.

