Canzoni d'amore, rabbia e rinascita: la vita nella musica di Fabrizio Moro

Nel 2025festeggia un quarto di secolo di carriera, tra alcuni stop, molti trionfi e tanto amore dei fan, e anche un’inclinazione (in realtà ben più di questo) per arti diverse dalla. Descriverne la storia, tra, film e la sua proverbiale “” non è un processo lineare, ma ci proviamo.La storia personale diClasse 1975,nasce a Roma e la sua formazione – come poi dimostrerà la sua carriera successiva – si svolge parallelamente sue cinema. Da adolescente studia infatti cinematografia e si esibisce con amici in formazioni di cover band. In un’intervista a Vanity Fair, l’artista ha raccontato:Da ragazzo ho cominciato a pensare a tutte le cose che non potevo avere, materiali ed esistenziali. Non avevo soldi, non mi andava di studiare e così, anche se ero sempre stato promosso, al quarto anno ho lasciato le superiori.