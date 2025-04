Passeggiata del Gelsomino, nuovo splendore per il Giubileo.

Leggi su Funweek.it

Un angolo segreto di Roma torna a brillare, pronto ad accogliere pellegrini e turisti in occasione del2025. Ladel, un tempo linea ferroviaria dismessa, ha subito un restyling completo, diventando un suggestivo percorso pedonale che collega la Stazione di San Pietro a Piazza del Sant’Uffizio, costeggiando le Mura Vaticane.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>Nata nel 1929 come collegamento ferroviario tra lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia, ladelha una storia affascinante. Neldel 2000, la rimozione di un binario ha dato vita a questo percorso pedonale unico, che oggi, grazie ai lavori di riqualificazione realizzati da Società, si presenta in una veste completamente rinnovata.