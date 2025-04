Osimhen apre alla Juve Giuntoli sfida il Napoli | l’affare è davvero possibile?

Leggi su Spazionapoli.it

Victoravrebbe apertontus e Cristianoè pronto are il: le possibilità chepossa concretizzarsi Victorntus? Un sogno che sembra prendere forma, almeno nei pensieri di Cristiano, il direttore tecnico bianconero che non ha mai nascosto la sua passione per il bomber nigeriano. Come si sussurra da mesi nei corridoi del calciomercato,è il grande pallino di, l’uomo a cui nel 2020 aveva affidato le chiavi dell’attacco del, ricevendo in cambio una stagione scudetto da capogiro: 26 gol che hanno fatto tremare la Serie A.Ma la strada per portarlo a Torino è un sentiero pieno di curve e ostacoli. Attualmente in prestito al Galatasaray, dove sta facendo faville, il suo destino estivo è un rebus: il 30 giugno tornerà al, e Aurelio De Laurentiis è deciso a monetizzare.