Pescara scontro sull’ordinanza anti-rumore | commercianti in rivolta tensioni nella maggioranza

Leggi su Citypescara.com

Durante la seduta della Commissione Controllo e Garanzia, convocata per discutere della questione, è emerso un coro unanime di critiche da parte degli esercenti. Secondo il presidente Paolo Sola (M5S), l’ordinanza sarebbe stata calata dall’alto senza confronto né trasparenza, escludendo le associazioni di categoria dal tavolo tecnico previsto per la definizione delle misure di risanamento acustico.Nel mirino anche i dati dell’Arta, raccolti durante il periodo natalizio, quando il flusso di persone era anomalo. Gli stessi tecnici dell’agenzia avrebbero evidenziato l’inattendibilità dei rilievi. Sola sottolinea come le restrizioni ai soli weekend appaiano incoerenti rispetto all’obiettivo dichiarato di tutelare il diritto al riposo, lamentando scelte che rischiano di penalizzare pesantemente l’economia della zona.