Al Napoli ora servono 50 milioni per Garnacho lo United ha abbassato le pretese

Napoli quest’estate prenderà, con ogni probabilità, il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il nome in pole sembra essere sempre Alejandro Garnacho, per il quale il Manchester United pare abbia abbassato le pretese.Al Napoli servono 50 milioni per GarnachoScrive il giornalista Daniele Longo su calciomercato.com:Un solo nome Antonio Conte aveva fatto a gennaio per raccogliere il testimone di Khvicha Kvaratskhelia ed era quello di Alejandro Garnacho. Giovanni Manna tiene aperte diverse soluzioni ma in agenda ha in programma un nuovo contatto con il Manchester United per riaprire la trattativa. I Red Devils hanno abbassato le pretese rispetto a qualche mese fa e questo aspetto può fare la differenza, la sensazione è che davanti a un’offerta da 50 milioni può scattare il semaforo verde alla cessione. Ilnapolista.it - Al Napoli ora servono 50 milioni per Garnacho, lo United ha abbassato le pretese Leggi su Ilnapolista.it Ilquest’estate prenderà, con ogni probabilità, il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il nome in pole sembra essere sempre Alejandro, per il quale il Manchesterpare abbiale.Al50perScrive il giornalista Daniele Longo su calciomercato.com:Un solo nome Antonio Conte aveva fatto a gennaio per raccogliere il testimone di Khvicha Kvaratskhelia ed era quello di Alejandro. Giovanni Manna tiene aperte diverse soluzioni ma in agenda ha in programma un nuovo contatto con il Manchesterper riaprire la trattativa. I Red Devils hannolerispetto a qualche mese fa e questo aspetto può fare la differenza, la sensazione è che davanti a un’offerta da 50può scattare il semaforo verde alla cessione.

