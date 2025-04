Frattesi Napoli partenopei all’assalto del big dell’Inter | c’entra…Geolier La situazione

Frattesi Napoli, ora i partenopei vanno all'assalto del big dell'Inter di Simone Inzaghi, c'entra metaforicamente anche il cantante GeolierBayern Monaco Inter è stata la partita di Davide Frattesi, che dopo un periodo tutt'altro che facile a causa della scomparsa della nonna, si è sfogato con tanto di celebrazione senza maglietta per il suo gol vittoria realizzato contro i bavaresi all'ultimo istante. Il futuro del giocatore pare però tutt'altro che sicuro, Il Mattino stamane in edicola si sofferma infatti sulla sua situazione familiare dell'ex Sassuolo, con la sorella Chiara attualmente fidanzata con il noto cantante partenopeo Geolier. Lo stesso Napoli che, come spiega il quotidiano, corteggerebbe da tempo il talento di Simone Inzaghi. Ecco un breve passaggio dal giornale sulla stella dei meneghini, la vena d'ironia sull'influenza del rapper è ovvia, ma l'interesse di Conte.

