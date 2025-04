Due incontri sulla composizione negoziata e i rapporti con i professionisti

incontri sulla composizione negoziata della crisi d'impresa. I dueappuntamenti, in programma giovedì 10 e lunedì 14 aprile dalle 15 alle 18, si svolgeranno presso la Sala Sestini del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni.Nel primo incontro sarà dato spazio alle modalità di accesso alla composizione, alla formulazione dell'istanza, alla documentazione necessaria e all'iter di nomina dell'esperto. Successivamente,saranno analizzati la lista di controllo, il test pratico preliminare – uno strumento consigliato poiché consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento – e lacostruzione del piano. A seguire, verrà illustrato il funzionamento della piattaforma informatica dedicata allo strumento, messa a disposizione dal Ministero di Giustizia attraverso Infocamere, eaffrontato il tema dell'intervento giudiziale e le relative autorizzazioni.

