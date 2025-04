Ilfattoquotidiano.it - “Non mi perdonerò mai di avere lasciato mia moglie incinta di tre mesi perché quella figlia ha sofferto più degli altri. Io mi stavo innamorando di un’altra”: parla Luca Barbareschi

“Non ho tenuto conto di quanto sia importante il momento del parto per una donna. Non ho tenuto conto di quanto fosse grave dirle ‘lasciamoci’ mentre lei stava per dare alla luce e io midi”: così, ospite di Retroscena a Tv2000 torna a una scelta che ha fatto in passato e che ha definito “terribile”.l’attore e regista, quando la sua primaPatrizia Fachini eradella loro terzadopo Beatrice e Eleonora, la lasciò.Il motivo? L’amore travolgente per Lucrezia Lante della Rovere. Eha aggiunto: “Non mimai di averunadi trehapiù. La vittima più grande è stata Angelica”. La terzadell’attore oggi ha 32 anni e, secondo lui, è “diventata estrema” ed “èche si è tatuata,che si è fatta i piercing.