Laspunta.it - Cisterna rende omaggio alla “Medal of Honor” Sylvester Antolak. Un cippo in suo onore

L’amministrazione comunale didi Latina ricorderà con un evento venerdì 11 aprile, il sergente dell’esercito statunitense, caduto durante la battaglia per la liberazione della città. Il 24 maggio 1944, sotto il fuoco nemico, l’appena 25enne militare guidò il suo plotone in un assalto contro una postazione tedesca fortemente difesa. Ferito una prima volta, continuò comunque ad avanzare. Colpito ancora, si rialzò nuovamente e nonostante fosse stato colpito una terza volta continuò a incitare i propri uomini fino all’ultimo respiro, permettendo di sfondare le linee nemiche aprendo così la vialiberazione disacrificando la sua stessa vita. Per questo atto di estremo coraggio, gli Stati Uniti gli conferirono laof, la più alta onorificenza militare americana.