Concorso DSGA 2025 | oggi prova scritta per 1 435 posti Area Funzionari ed Elevata Qualificazione

Si tiene oggi, giovedì 10 aprile 2025, in un unico turno pomeridiano su scala nazionale, la prova scritta del Concorso per DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), ora inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. I candidati sono convocati alle ore 13:30 per la fase di riconoscimento, mentre l'esame avrà luogo dalle 14:30 alle 16:30.

