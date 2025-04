Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, difensore ancora fermo ai box: quando è fissato il rientro del centrale della Juve. La possibile data

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilbianconeroai box:ildel giocatore di proprietà. Ecco laLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato uno spazio anche ai calciatoriattualmente infortunati e fermi ai box proprio nel momento crucialestagione. Tra questi c’è anche Federico.Ilche si è infortunato nel match col Genoa e ha già saltato la trasferta di Roma chiaramente non sarà a disposizione nemmeno per il Lecce. Si punta a recuperarlo per la fine del mese di aprile.Leggi suntusnews24.com