Vinitaly Imprudente | Bilancio positivo oltre 100 aziende abruzzesi presenti

Si chiude con unla 57esima edizione delper il settore vitivinicolo abruzzese. A tracciare un primo consuntivo è Emanuele, vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura: “Questa edizione è stata molto positiva.centohanno partecipato, di cui cinquanta riunite nell’area consortile. I dati raccolti sono straordinari: il settore enologico regionale è in forte crescita e rappresenta ormai un punto di riferimento. Nonostante i timori legati ai dazi annunciati, guardiamo al futuro con ottimismo”.ha evidenziato come ilabbia offerto una vetrina d’eccezione anche per la promozione del territorio: “I principali network nazionali hanno raccontato l’Abruzzo attraverso il vino, legandolo a temi come ambiente, turismo e cultura.