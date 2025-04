Cina | mette in guardia studenti su rischi di studiare in alcuni Stati USA

studenti cinesi a valutare i rischi per la sicurezza e ad aumentare la consapevolezza delle precauzioni da prendere nel caso in cui considerino l’idea di studiare in alcuni Stati degli USA. L’allerta e’ stata emessa dopo che lo Stato USA dell’Ohio ha recentemente approvato un disegno di legge sull’istruzione superiore che include disposizioni negative relative alla Cina e impone restrizioni allo scambio e alla cooperazione in ambito istruttivo tra istituti di istruzione superiore cinesi e statunitensi, ha dichiarato il ministero. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: mette in guardia studenti su rischi di studiare in alcuni Stati USA Leggi su Romadailynews.it Il ministero cinese dell’Istruzione ieri ha pubblicato un’allerta relativa agli studi all’estero, esortando glicinesi a valutare iper la sicurezza e ad aumentare la consapevolezza delle precauzioni da prendere nel caso in cui considerino l’idea diindegli USA. L’allerta e’ stata emessa dopo che lo Stato USA dell’Ohio ha recentemente approvato un disegno di legge sull’istruzione superiore che include disposizioni negative relative allae impone restrizioni allo scambio e alla cooperazione in ambito istruttivo tra istituti di istruzione superiore cinesi e statunitensi, ha dichiarato il ministero. Agenzia Xinhua

La Cina sconsiglia a studenti e turisti di recarsi negli Stati Uniti. Cina: scuolabus travolge pedoni, 11 morti, anche 5 studenti. Università "spiate", Roma vara un piano, mentre in Svizzera alcuni atenei hanno già preso misure. La Cina dichiara guerra alla musica rock? “Strumento occidentale usato per promuovere rivoluzioni colorate”. Ecco cosa c’è dietro la mossa del Dragone. Manifestanti pro Palestina nella Trump Tower di New York, un centinaio di arresti | Il presidente Usa minaccia l'Ue: "Dazi del 200% sul vino". Come un’importante università svizzera passa al setaccio gli studenti cinesi. Ne parlano su altre fonti

Americani in Cina, “niente sesso con i locali”: il diktat Usa anti-spie - Lo scontro non si ferma ai super dazi. Il governo americano ha vietato al proprio personale in Cina la possibilità di avere relazioni romantiche o sessuali ... (repubblica.it)

La Cina mette in guardia i separatisti di Taiwan e potenzia le esercitazioni militari - Le esercitazioni militari cinesi vicino a Taiwan si sono intensificate negli ultimi giorni. Secondo il ministero della Difesa taiwanese, 43 droni e navi cinesi sono entrati nella zona di ... (msn.com)