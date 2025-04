Spray al peperoncino spruzzato a scuola | in dieci finiscono in ospedale

scuola del Veronese nella mattinata di giovedì. Intorno alle ore 8.30 è infatti scattato l'allarme all'istituto di formazione professionale Enaip, situato in via Prato Fiera a Isola della Scala, verosimilmente dopo che. Veronasera.it - Spray al peperoncino spruzzato a scuola: in dieci finiscono in ospedale Leggi su Veronasera.it È stata probabilmente una sciocca bravata a far scattare l'allerta in unadel Veronese nella mattinata di giovedì. Intorno alle ore 8.30 è infatti scattato l'allarme all'istituto di formazione professionale Enaip, situato in via Prato Fiera a Isola della Scala, verosimilmente dopo che.

Spray al peperoncino spruzzato a scuola: in dieci finiscono in ospedale. Albino, «spruzzato spray al peperoncino a scuola, all'Istituto Romero». Malori e bruciori agli occhi per cinque persone, una portata in ospedale. Spruzzano spray al peperoncino in classe, dieci ragazzi in ospedale. Spray urticante a scuola. In 5 soccorsi. Spray al peperoncino in istituto nel veronese, 10 in ospedale. Malore per cinque persone al Romero di Albino, sospetto spray al peperoncino. Ne parlano su altre fonti

Spray al peperoncino in istituto nel veronese, 10 in ospedale - (ANSA) - VERONA, 10 APR - Dieci studenti sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo che ignoti avevano spruzzato dello spray al peperoncino all'interno di una scuola a Isola Della Scala (Verona). (gazzettadiparma.it)

Albino, «spruzzato spray al peperoncino a scuola, all'Istituto Romero». Malori e bruciori agli occhi per cinque persone, una portata in ospedale - Negli ultimi giorni, c'erano stati altri episodi preoccupanti nelle scuole della provincia. A Treviglio, due ragazzini si sono presentati a scuola con il taser. All'Istituto Camozzi di Bergamo, ... (bergamo.corriere.it)

Spruzza spray al peperoncino sul bus, poi scoppia una rissa in strada e gli fracassa la testa - Pomeriggio di follia: due uomini se le sono date di santa ragione in pieno centro a Casina, sull’Appennino reggiano: l’aggressore, in fuga, è stato poi arrestato, mentre l’altro uomo, ferito, è stato ... (msn.com)