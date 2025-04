Sky Sport Motori Weekend | F1 Bahrain MotoGp Qatar SuperBike Paesi Bassi IndyCar Long Beach

Weekend ricco di Motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, SuperBike, NTT IndyCar Series, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo.F1 A SAKHIR – Da giovedì 10 a domenica 13 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con la quarta prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio del Bahrain,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Si parte con le parole dei piloti giovedì alle 14.30, con la prima sessione di prove libere in programma venerdì dalle 13.30,mentre alle 17 nuovo semaforo verde per la seconda sessione. Sabato è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche che scatteranno alle 18. Domenica la gara in notturna, con lo start previsto alle 17.Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend | F1 Bahrain, MotoGp Qatar, SuperBike Paesi Bassi, IndyCar Long Beach Leggi su Digital-news.it In arrivo un nuovoricco dida non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale,, NTTSeries, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo.F1 A SAKHIR – Da giovedì 10 a domenica 13 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con la quarta prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio del,da vivere su SkyUno, SkyF1, Sky4K, in streaming su NOW. Si parte con le parole dei piloti giovedì alle 14.30, con la prima sessione di prove libere in programma venerdì dalle 13.30,mentre alle 17 nuovo semaforo verde per la seconda sessione. Sabato è tempo di caccia alla pole, con le qualifiche che scatteranno alle 18. Domenica la gara in notturna, con lo start previsto alle 17.Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.

Sky Sport Motori Weekend | F1 Bahrain, MotoGp Qatar, SuperBike Paesi Bassi, IndyCar Long Beach. Si accende la magia dei motori su : tutte le novità. Sky Sport Motori Weekend | F1 GP del Giappone e CIV Misano live e in streaming su NOW. Sky Sport, weekend all’insegna delle due ruote. La MotoGP riparte nel weekend su Sky: tutto sul GP Thailandia. MotoGP, orari e dove vedere il GP ad Austin negli Usa. Ne parlano su altre fonti

Sky Sport Motori Weekend | F1 Bahrain, MotoGp Qatar, SuperBike Paesi Bassi, IndyCar Long Beach - In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1... Clicca qui per leggere la storia intera! (digital-news.it)

Sky Sport Motori Weekend | F1 GP del Giappone e CIV Misano live e in streaming su NOW - In arrivo un nuovo weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con il mondi... Clicca ora per esplorare tutti gli aspetti di questo argomento in dettaglio! (digital-news.it)

Sky Sport, weekend all’insegna delle due ruote - Appuntamento con le due ruote questo weekend sui canali Sky Sport ed in streaming su NOW. In pista MotoGP e SBK ... (teledigitale.it)