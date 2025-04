Pensione di reversibilità anche all’ex coniuge sentenza della Cassazione

Pensione di reversibilità dopo un divorzio? La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8375/2025, torna a pronunciarsi sul tema, stabilendo che anche l'ex coniuge può accedere a una quota della Pensione. Ma solo se ci sono precisi requisiti economici. La decisione conferma un principio già consolidato, e allo stesso tempo ne amplia l'applicazione, permettendo l'accesso anche a chi non era più sposato con il defunto al momento del decesso.Infatti, secondo quanto affermato dai giudici, il diritto alla reversibilità non dipende esclusivamente dall'esistenza di un assegno divorzile. Può essere riconosciuto anche in sua assenza, a condizione che l'ex coniuge si trovi in una situazione di indigenza economica. Un principio che potrebbe incidere su molte situazioni familiari.Requisito per accedere alla reversibilitàSecondo la Cassazione, il diritto alla Pensione di reversibilità non è automaticamente escluso per chi non riceve un assegno divorzile.

